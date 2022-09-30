Стало известно о скором снятии транспортной блокады Армении Зампред правительства РФ Оверчук: Армения находится в шаге от снятия транспортной блокады

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Армения в настоящее время находится в шаге от снятия транспортной блокады, сдерживающей ее экономический рост. Об этом в интервью «Российской газете» заявил заместитель председателя правительства РФ Алексей Оверчук. Он подчеркнул, что открытые коммуникации сделают возможным развитие торговых и гуманитарных связей, позволят наладить взаимоотношения с соседями.

В Армении хорошо понимают, что дальнейший экономический рост сдерживается транспортной блокадой. Сегодня мы стоим в шаге от ее снятия, — указал Оверчук.

Он добавил, что открытые дороги в регионе нужны и России, поскольку на всем своем протяжении они «будут проходить по территории дружественных нам стран и выходить на дружественные нам страны».

Также в ходе интервью Оверчук отметил, что в ходе переговоров трехсторонней рабочей группы по разблокировке сообщения на Южном Кавказе с участием Азербайджана, Армении и России проделана значительная работа, у сторон есть видение маршрутов, при этом ни о каком «экстерриториальном коридоре», который мог бы ущемлять суверенитет какой-то из сторон, речи не идет.