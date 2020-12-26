Спикер Рады прокомментировал информацию о конфликте с Зеленским

https://static.news.ru/photo/4adce65c-48e2-11eb-9d1c-fa163e074e61_660.jpg Владимир Зеленский Фото: president.gov.ua

Спикер Верховной рады Украины Дмитрий Разумков высказался о конфликте с президентом Владимиром Зеленским. Он отметил, что на деле их отношения носят рабочий характер.

Я не понимаю, о каком конфликте вы говорите. Если вы говорите о ситуации с Конституционным судом, я думаю, что все заняли государственную позицию. <...> На прошлой неделе мы на фракции общались, — цитирует Разумкова Gordon.ua.

Кризисная ситуация на Украине возникла в связи с тем, что Конституционный суд (КСУ) отменил ряд положений антикоррупционных законов. Также он указал, что уголовная ответственность за декларирование недостоверных данных и за умышленную неподачу деклараций является чрезмерной. Зеленский затем внёс законопроект, предлагавший признать решение КСУ неправомерным. В проекте подчёркивалась необходимость лишения всего состава суда полномочий и назначения нового состава. Речь шла о важности непрерывного действия антикоррупционного законодательства.

Инициатива президента была встречена критикой со стороны Совета Европы (СЕ). В свою очередь руководитель КСУ Александр Тупицкий заявил, что законопроект Зеленского является антиконституционным и имеет признаки конституционного переворота. Украинский лидер после этого призвал Раду отложить рассмотрение законопроекта до решения по нему Венецианской комиссии СЕ.

Что касается Разумкова, он был одним из авторов законопроекта о восстановлении полномочий Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК). Этот закон был принят Радой 15 декабря.

Как ранее писал NEWS.ru, Зеленский подписал закон о государственном бюджете на следующий год. Он проходит с дефицитом в 5,5% ВВП, инфляцией на уровне 7,3% и ростом экономики в 4,6%.

Средняя зарплата за месяц установлена в размере 13,6 тысячи гривен (около $485). Курс национальной валюты — гривны — в бюджете прописан на уровне 29,1 гривны за доллар вместо 27 гривен за доллар в 2020 году.