Соперники Лукашенко отказались признавать результаты выборов

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Ещё двое кандидатов в президенты Белоруссии — Андрей Дмитриев и Сергей Черечень — заявили, что считают итоги прошедших выборов главы государства недействительными и не признают их.

Политики готовятся подать жалобу в Центризбирком республики, сообщает РИА Новости.

Согласно данным ЦИК, за Дмитриева проголосовали 1,21% избирателей, за Череченя — 1,15%. Наибольшее количество голосов набрал действующий президент Александр Лукашенко — 80,08%. Светлана Тихановская и Анна Канопацкая смогли заручиться поддержкой 10,09% и 1,68% избирателей соответственно.

Накануне стало известно, что жалобу в ЦИК на результаты выборов подала Тихановская. Она потребовала признать итоги голосования недействительными и предложила заново произвести подсчёт голосов или провести на ряде участков голосование повторно.

Голосование в Белоруссии состоялось 9 августа. Явка составила более 84%. После закрытия избирательных участков в Минске и в других городах прошли масштабные акции протеста. Силовики разгоняли митингующих светошумовыми гранатами, водомётами и слезоточивым газом, а также задержали более 200 человек. Среди задержанных оказались и российские журналисты.

Ранее NEWS.ru писал, что в итогах президентских выборов в Белоруссии усомнились в Европе. Так глава Европейской народной партии и экс-председатель Евросовета Дональд Туск призвал Лукашенко обнародовать фактические результаты голосования, а также прекратить насилие и освободить задержанных демонстрантов.