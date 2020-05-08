СМИ: парад в Минске стал авантюрным ответом Лукашенко Москве

https://static.news.ru/photo/9648003c-9216-11ea-8edc-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com/ru/users/broquitos-2471312

Президент Белоруссии Александр Лукашенко провёл парад Победы в условиях пандемии COVID-19 не для воодушевления своего народа, а из чувства ревности к России, заявила обозреватель «Московского Комсомольца».

Автор Марина Перевозкина сравнила минские торжества с парадом 7 ноября 1941 года, когда Советский Союз отметил годовщину Октябрьской революции в осаждённой немцами Москве. Решение Иосифа Сталина было рискованными, но привело к «небывалому патриотическому подъёму во всех уголках СССР».

Лукашенко, считают в «МК», решил провести парад только потому, что Россия полностью отменила массовые торжества из-за коронавирусной инфекции. События в Минске не напугают врага — коронавирус, но могут деморализовать белорусов, если в ближайшие дни эпидемия в стране усугубится.

Вот и в вопросе о параде взыграла эта обида: <...> «Эта победа — более наша победа, чем ваша, а вы её недостойны». Вот примерно такое послание соседям отправил президент Белоруссии военным парадом в Минске, — пишет обозреватель «МК».

Как сообщал NEWS.ru, после парада Лукашенко призвал не осуждать белорусов за торжества во время мировой пандемии. По его словам, даже мысль о том, что празднование священного Дня Победы придётся перенести, была недопустима для страны, пережившей оккупацию.