Силовики начали стрелять в протестующих в Минске

https://static.news.ru/photo/47979c80-dc09-11ea-aabc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Сотрудники белорусской милиции применили резиновые пули против протестующих на улицах Минска. Очевидцы рассказали, что возле торгового центра «Магнит» представители ОМОНа растянулись в шеренгу поперёк проспекта Дзержинского примерно на 200 метров.

Они открыли огонь по протестующим. Люди пытаются убеждать в парк имени Михаила Павлова, однако там находится большое количество автозаков, передаёт «Sputnik Беларусь».

Корреспондент РИА Новости рассказал , что в парке начались стычки с силовиками. Изначально протестующие собрались у станции метро «Михалово», а затем под давлением представителей правоохранительных органов начали отступать в соседний парк по проспекту Дзержинского.

В Белоруссии с 9 августа проходят протестные акции. Их участники недовольны результатами прошедших в стране президентских выборов. Согласно данным ЦИК республики, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов. На втором месте Светлана Тихановская — 10,09%. Остальные трое кандидатов — Анна Канопацкая, Андрей Дмитриев и Сергей Черечень — смогли заручиться поддержкой не более 2% избирателей каждый.

Силовики разгоняют протестующих с помощью водомётов, светошумовых гранат, резиновых пуль и слезоточивого газа. В общей сложности они задержали более двух тысяч демонстрантов.

Как писал NEWS.ru, 10 августа в ходе протестов погиб человек. По версии силовиков, он пытался бросить гранату в сторону сотрудников правоохранительных органов, она взорвалась в его руке. Сторонники оппозиции считают, что он погиб от брошенной силовиками светошумовой гранаты.