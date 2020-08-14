Штаб Тихановской отказался признавать утверждённую ЦИК победу Лукашенко

https://static.news.ru/photo/61d4d540-de2a-11ea-a0dd-fa163e074e61_660.jpg Фото: stranadlyazhizni/instagram.com

Штаб кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской не признал официальных итогов голосования, на которых по данным ЦИК республики победу одержал Александр Лукашенко, заявила пресс-секретарь Тихановской Анна Красулина.

То, что это официальные данные, это не значит, что они отражают реальную ситуацию и выбор людей. Они (власть. — NEWS.ru) до сих пор не могут понять, что ситуация изменилась кардинально. Наши дальнейшие действия не зависят от объявленных официальных итогов, — цитирует Красулину ТАСС.

Сама Тихановская записала видеообращение, в котором призвала соотечественников, отдавших свои голоса за неё, заполнить Google-форму с требованием справедливых выборов. Послание адресовано ЦИК Белоруссии и генпрокуратуре республики. В нём говорится, что комиссия должна повторно произвести подсчёт голосов с допуском независимых наблюдателей, а прокуратура провести проверку на предмет фальсификаций.

Она также призвала действующие власти прекратить насилие и пойти на диалог. Она попросила мэров городов провести мирные митинги 15 и 16 августа.

Протесты в Белорусии вспыхнули из-за недовольства итогами президентских выборов, прошедших 9 августа. Согласно данным ЦИК, победу в очередной раз одержал действующий глава государства Александр Лукашенко, набрав 80,1% голосов. За Тихановскую проголосовали 10,1%.

При разгоне протестующих силовики применяют водомёты, резиновые пули и другие спецсредства. В стычках пострадали десятки человек с обеих сторон. Более шести тысяч демонстрантов задержаны. Соперники Лукашенко подали в ЦИК жалобы на результаты выборов. Как писал NEWS.ru, по словам, кандидата на пост президента Андрея Дмитриева, комиссия их все отклонила.