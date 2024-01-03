«Шанс завершить СВО»: возьмут ли ВС РФ Авдеевку, Одессу, Киев в 2024 году Военэксперт Перенджиев: у Москвы появится шанс завершить СВО в 2024 году

Фото: Михаил Андроник/РИА Новости

Генерал Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Тарнавский отметил в интервью Украинской службе Би-би-си, что после взятия Марьинки под контроль российские военные направятся в сторону Курахово и Авдеевки. Как будут развиваться события в пригородах Донецка и по какому сценарию пойдет СВО в 2024 году — в материале NEWS.ru.

Что сказали в Киеве о взятии под контроль Марьинки ВС РФ

Вооруженные силы РФ активизировались по всему фронту, заявил в среду командующий оперативно-стратегической группировкой украинских войск «Таврия» Александр Тарнавский. Как предположил генерал, российские военные планируют взять под контроль Авдеевку до конца года.

По оценкам Тарнавского, для ВСУ обстановка на этом направлении переменчива, а следующий год будет для Украины «еще более тяжелым».

Во вторник, 26 декабря, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный признал, что их войска могут оставить Авдеевку через два-три месяца. По его словам, военные будут удерживать город, пока не иссякнут силы, но если их окажется недостаточно, то отойдут и «сохранят людей».

Также Залужный прокомментировал взятие под контроль Марьинки ВС РФ. Он заявил, что самого города все равно «больше нет».

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости Военнослужащий в Марьинке

Куда ВСУ отступили после сдачи Марьинки

Части ВСУ, оборонявшие Марьинку, отступили в соседний город Курахово, объявил в среду советник главы ДНР Ян Гагин.

«Важно отметить, что противник сейчас из Курахово начинает эвакуировать государственные службы и архивы, в том числе архивы силовых ведомств. Это может говорить о том, что противник допускает возможность сдачи Курахово. То есть сейчас это не просто отступление, а отступление, похожее на бегство», — сказал Гагин в эфире Первого канала.

Первые сообщения от военкоров и СМИ о почти полном взятии Марьинки под контроль появились 11 декабря. Министр обороны РФ Сергей Шойгу официально заявил об освобождении города через две недели. В своем докладе президенту России Владимиру Путину он сообщил, с какими трудностями столкнулись российские войска.

«Фактически на каждой улице — свои хорошо укрепленные и довольно хорошо защищенные от всех ударов как с воздуха, так и артиллерии, сооружения, долговременные огневые точки, сложная система подземных коммуникаций. Благодаря решительным действиям наших военнослужащих, укрепрайон был взломан», — отметил он.

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

Станет ли Донецк безопаснее после освобождения Марьинки

Как считает военный корреспондент Александр Сладков, после взятия под контроль Марьинки ВС РФ развивают наступление в направлении соседнего города Курахово. Он сообщил в Telegram-канале, что 103-й полк 150-й дивизии, отличившийся в боях за Марьинку, выбил ВСУ из лесополосы у дороги на село Георгиевка, которое располагается между двумя городами.

«Это уже в километре от Марьинки — 1200 метров сильнейших укреплений, пехота ударила во фланг и сбила противника. И еще 103-й полк забрал часть шоссе на Максимильяновку и Курахово», — написал Сладков.

Сейчас дорога на Курахово для ВС РФ открыта, отметил в разговоре с NEWS.ru экс-депутат Народного совета ДНР Владислав Бердичевский. Он назвал освобождение Марьинки важным этапом и предположил, что у Киева больше не будет возможности оказывать столь же упорное сопротивление на данном направлении.

«У ВСУ там уже нет таких основательных укреплений. Ведь Марьинку украинцы бетонировали с 2014 года — там строили подземные ходы в том числе. Вот поэтому ее так долго не могли освободить. Далее, я полагаю, не будет такого сильного сопротивления со стороны украинской армии на этом направлении. Кроме того, освобождение города сделает Донецк более безопасным, ведь интенсивность обстрелов со стороны Украины снизится», — предсказал Бердичевский.

Марьинку много лет превращали в неприступную крепость, напомнил доцент РЭУ им. Плеханова, член экспертного совета «Офицеров России» Александр Перенджиев. По его мнению, этот город был наиболее укрепленным рубежом обороны ВСУ в районе Донецка.

«Таких крепостей немного, так что освобождение Марьинки — значимый момент. Это событие — важное в стратегическом, тактическом, политическом и моральном смысле», — заявил NEWS.ru Перенджиев.

Фото: МО РФ

По какому сценарию будет проходить СВО в 2024 году

В следующем году российская армия продолжит наступление в Донбассе, уверен Перенджиев. По его мнению, это единственный возможный вариант развития событий, поскольку администрация президента Украины Владимира Зеленского «полностью недоговороспособна».

«После освобождения Марьинки российская армия будет продвигаться вперед. Цели спецоперации останутся неизменными — прежде всего полное освобождение Донбасса. Тут не может быть новых задач. Это единственный путь, ведь принудить Зеленского к переговорам не получится. Невозможно прервать поставки помощи Киеву от стран Запада», — отметил эксперт.

По его мнению, у Москвы в следующем году появится шанс завершить СВО, при этом новая волна мобилизации не потребуется. «ВС РФ восстанавливают свою численность за счет контрактников. Идет активная работа по рекрутированию добровольцев. Наряду с этим российская промышленность будет наращивать производство военной продукции. Эти факторы поспособствуют тому, что спецоперация завершится уже в 2024-м», — предположил Перенджиев.

При этом Донецкое направление не станет единственным для наступления, считает военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец.

«В оставшиеся дни этого года российская армия перенаправит войска на Авдеевку, чтобы открыть себе пространство для дальнейших действий. Возможно, уже весной или летом следующего года будет свободен путь на Славянск и Краматорск. Однако ДНР полностью не освобождена, как и Запорожская, и Херсонская области, задача СВО пока не выполнена. Кроме того, ВС РФ пришли на юг, так почему бы не заняться Одессой и Николаевом?» — рассуждает Баранец.

Фото: РИА Новости

Эксперт считает, что российская армия должна активно атаковать выстраиваемые ВСУ линии обороны. Однако Баранец призвал не строить далеко идущих планов.

«Взятие под контроль Киева и Харькова — дела далеких дней. Более насущная проблема — линии обороны, которые недавно начала выстраивать украинская армия. Я не понимаю, почему наша армия активно не бьет по ним. Над теми зонами нельзя использовать авиацию? Не нужно ждать весны, атаковать надо сейчас! Это лучший момент, ведь у ВСУ наблюдаются перебои с оружием», — высказал мнение собеседник NEWS.ru.

От каких факторов зависит успех СВО

Каких успехов удастся добиться ВС РФ, зависит от множества факторов, отметил Баранец. Аналитик считает, что ключевой из них — объем поставок западных вооружений Киеву. «Ход спецоперации в наступающем году зависит не только и не столько от украинской армии. Большое влияние на него окажет то, насколько сильно Запад будет накачивать Киев деньгами и вооружениями. Какие суммы выделит, сколько оружия поставит», — считает собеседник NEWS.ru.

Фото: Pool /Ukrainian Presidential/Global Look Press Владимир Зеленский и Валерий Залужный

Завершение СВО может приблизить череда междоусобиц в самом Киеве, предположил Баранец. Он напомнил о ссорах Зеленского и главкома ВСУ Залужного, которого украинская печать называет прямым конкурентом президента во внутренней политике.

«Существует вероятность, что начнется открытое противостояние главнокомандующего ВСУ Залужного с президентом Зеленским. Это бы помогло Москве завершить конфликт в свою пользу быстрее, однако нет гарантий, что это произойдет», — отметил эксперт.

Как добавил Баранец, на СВО отражаются и косвенные факторы, например рост напряженности в других регионах мира. «Может повлиять то, как будет развиваться конфликт на Ближнем Востоке, начнутся ли боевые действия вокруг острова Тайвань. Подобные события могли бы вынудить США перенаправить предназначенную Украине помощь на нужды Израиля и Тайваня соответственно», — заключил эксперт.

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