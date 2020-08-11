Несмотря на массовые задержания и даже сообщения о жертвах в ходе антиправительственных акций в Белоруссии, протесты в республике не утихают. В этих условиях критически важной становится роль силовых структур страны, на которые опирается президент Александр Лукашенко. Именно от них зависит, как будет развиваться ситуация в дальнейшем.

Вооружённые силы и спецслужбы по праву считаются главной опорой режима Лукашенко. Сам президент уделяет им пристальное внимание: в ходе предвыборной кампании он совершил множество поездок по воинским частям, а во время своего последнего обращения к народу и парламенту отдельно отметил, что именно при нём удалось избежать деградации силовых структур республики.

КГБ, МВД и другие структуры лояльны Лукашенко с самого момента его прихода к власти. Ещё в 1990-х, когда президент начал борьбу с криминальными группировками — попутно зачищая политическое поле, — силовики получали значительные преференции по сравнению со служащими других ведомств.

В выступлениях белорусского лидера всегда находится место пассажам о поддержке милиции и армии, и это не пустая риторика. Силовики обеспечены достаточно большими по меркам республики зарплатами и существенными льготами. Машиностроительная промышленность, закрывающая в первую очередь потребности сельского хозяйства, в равной степени работает и на правоохранительные органы: автомобили с водомётами, бронетехника — всего этого в стране в изобилии. То, что местные заводы не могут изготовить сами, Минск активно закупает за рубежом, в частности, у Китая, который одновременно держит несколько своих предприятий по производству спецтехники на территории РБ.

Виктор Толочко/РИА Новости

Существенную роль в противостоянии любой протестной активности играет не только техническое оснащение силовых структур, но и уровень подготовки кадрового состава. После распада Советского Союза Белоруссии одной из немногих удалось избежать деградации таких ведомств как КГБ и МВД, и сейчас они демонстрируют исключительный профессионализм, отметил в разговоре с NEWS.ru президент союза офицеров группы «Альфа» подполковник Алексей Филатов.

Белорусские вооружённые силы, силовые структуры, продолжают свою историю со времён Советского Союза, они очень схожи с российскими, работают и тренируются по тем же лекалам. Я их оцениваю как крепких профессионалов. Можно провести параллели с сельским хозяйством республики — всё прибрано, всё вспахано, — и так же власти страны относятся к своей безопасности. Наши коллеги из РБ участвуют в различных соревнованиях, и я не раз был очевидцем того, что белорусские снайперы выигрывают у соперников из силовых структур всех бывших республик СССР, в том числе у российских «Альфы» и «Вымпела». Алексей Филатов президент союза офицеров группы «Альфа» президент союза офицеров группы «Альфа»

По тем сведениям, которые поступают, в частности, из Минска, понятно, что белорусский ОМОН и другие подразделения действуют достаточно грамотно и жёстко, считает специалист. По мнению Филатова, у силовиков республики хватит и подготовки, и кадровых и технических ресурсов для подавления любой протестной активности. Главный вопрос в данном случае — в их собственном отношении к происходящему: опыт свержения власти в любой из стран, где это случалось, свидетельствует, что именно от позиции армии и правоохранителей зависит устойчивость режима.

Виктор Толочко/РИА Новости

При этом, отмечает собеседник NEWS.ru, проводить параллели между нынешними белорусскими протестами и украинской «революцией достоинства» 2013–2014 годов некорректно — слишком разные стартовые условия.

На Украине к моменту переворота силовые структуры были беззубые и бессильные. При этом там существовала организованная оппозиция, располагающая существенными ресурсами, работа велась на протяжении нескольких лет, — напоминает Филатов.

Главная соперница Лукашенко Светлана Тихановская 11 августа выпустила видеообращение с призывом к своим сторонникам не вступать в конфликт с правоохранителями. Хотя многие и оценили заявление как сделанное под давлением, оно звучит вполне логично, учитывая лояльность силовиков власти и уровень их подготовки. Проблемой для Лукашенко остаётся то, что белорусское население демонстрирует этим летом небывалую протестную активность, и её подавление лишь подогревает эскалацию.