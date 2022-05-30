Санду заявила о преждевременности разговоров о выходе Молдавии из СНГ Санду: говорить о выходе Молдавии из СНГ преждевременно

Майя Санду / Фото Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент Молдавии Майя Санду заявила, что пока преждевременно говорить о выходе страны из СНГ. В содружество входят страны, контакты с которыми выгодны Кишинёву, отметила она в эфире телеканала PRO TV Chisinau.

Давайте говорить объективно: СНГ — это не только Россия, но и другие страны. Торгово-экономические льготы Кишинёв получает не только в отношениях с Россией, но и в сотрудничестве с другими странами, — подчеркнула президент Молдавии.

Санду добавила, что вопрос о выходе из СНГ в стране станут обсуждать не раньше, чем Молдавия получит статус кандидата в ЕС.

Дойдём до этого и обсудим, — пояснила Санду.

Ранее стало известно, что член Совфеда Алексей Пушков заявил: Майя Санду изменила риторику, связанную с празднованием Дня Победы. Это произошло после осмысления опыта Украины, отметил он. Санду маневрирует, убедившись, что тупое и злобное отрицание Дня Победы на Украине до добра не доводит, подчеркнул сенатор.