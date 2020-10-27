Самый пожилой ветеран ВОВ умер в Грузии

В Грузии скончался 106-летний участник Великой Отечественной войны Самсон Оганесян. Он был самым пожилым жителем Самцхе-Джавахети.
12 сентября пенсионер справил свой день рождения. Оганесян давно плохо видел и слышал, но это не мешало ему принимать гостей.
Я вступил в 107 год, — заявил Оганесян на торжестве.
До последнего времени ветеран каждое утро ходил в магазин за продуктами. Он во всём старался быть самостоятельным, но незадолго до смерти слёг и за ним ухаживали домочадцы,
Оганесян родился в 1914 году в селе Самсар Ахалкалакского района Грузии в семье земледельца. В годы войны мужчина сражался на украинском фронте, а в мирное время работал на разных должностях в Ахалкалаки.
Как писал NEWS.ru, в Самаре на 96-м году жизни умер Герой СССР Владимир Чудайкин. 1 мая 1945 года он прорвался на танке к зданию Рейхстага. Ветеран был последним живым Героем СССР 3-й ударной армии, чьи бойцы водрузили знамя Победы над Рейхстагом.