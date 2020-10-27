Самый пожилой ветеран ВОВ умер в Грузии

https://static.news.ru/photo/0f7fac80-1858-11eb-be9a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Грузии скончался 106-летний участник Великой Отечественной войны Самсон Оганесян. Он был самым пожилым жителем Самцхе-Джавахети.

12 сентября пенсионер справил свой день рождения. Оганесян давно плохо видел и слышал, но это не мешало ему принимать гостей.

Я вступил в 107 год, — заявил Оганесян на торжестве.

До последнего времени ветеран каждое утро ходил в магазин за продуктами. Он во всём старался быть самостоятельным, но незадолго до смерти слёг и за ним ухаживали домочадцы, сообщает Информационный центр Джавахети.

Оганесян родился в 1914 году в селе Самсар Ахалкалакского района Грузии в семье земледельца. В годы войны мужчина сражался на украинском фронте, а в мирное время работал на разных должностях в Ахалкалаки.

Как писал NEWS.ru, в Самаре на 96-м году жизни умер Герой СССР Владимир Чудайкин. 1 мая 1945 года он прорвался на танке к зданию Рейхстага. Ветеран был последним живым Героем СССР 3-й ударной армии, чьи бойцы водрузили знамя Победы над Рейхстагом.