«Самый проукраинский»: секретарь СНБО рассыпался в комплиментах Зеленскому

https://static.news.ru/photo/355a6176-978c-11eb-ab82-96000091f725_660.jpg Алексей Данилов Фото: Алексей Данилов/facebook.com

Патриотизм президента Украины Владимира Зеленского достоин восхищения, и в этом он значительно превосходит прежних лидеров страны. Такое заявление сделал секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов, не уточнив, правда, что он считает критериями патриотизма и проукраинской настроенности.

В интервью изданию «Левый берег» он в числе прочего ответил на вопрос о критиках власти, которые считают, что нынешняя активность СНБО направлена на повышение рейтинга Зеленского и партии «Слуга народа». Данилов подчеркнул, что деятельность организации не имеет отношения к рейтингам, а сам он не является членом указанной партии.

Я — человек, который работает на президента. Более того, я с самого начала был уверен, хотя это мало кто разделял, что Владимир Александрович будет одним из самых проукраинских президентов. И мы это с вами ещё увидим, — заявил Данилов.

Секретарю СНБО на это напомнили о предвыборной кампании Зеленского, когда он придерживался мирной риторики в отношении России и призывал прекратить огонь на юго-востоке Украины. По словам Алексея Данилова, то, что сейчас действия Зеленского расходятся с теми его словами, является следствием обстоятельств, на которые можно было ответить только одним образом.

В той ситуации Владимир Александрович только вступил в должность. <...> Он искренне считал, что так можно было сделать, и давал обещания от всей души. Но жизнь повернулась иначе — нас начали, извиняюсь, обманывать, — считает Данилов.

Как ранее писал NEWS.ru, депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Ренат Кузьмин назвал конечную цель политики Владимира Зеленского. По его мнению, она заключается в узурпации власти в стране. По крайней мере, именно об этом говорят последние действия главы государства по запрету партий и телеканалов.