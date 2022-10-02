Россияне рассказали о вымогательствах на казахстанской границе Россияне рассказали, что казахстанские пограничники угрожали им депортацией в случае отказа дать деньги

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Россияне, пересекающие границу с Казахстаном для дальнейшего передвижения в Узбекистан, сообщили, что казахстанские пограничники на каждом пропускном пункте вымогают деньги, передает «Подъём». По словам граждан России, если они отказывались от дачи денег, сотрудники погранслужбы выступали с угрозами отвезти россиян на границу и сдать их в местное РОВД.

Так, группа россиян рассказала, что во время въезда в Казахстан их отвел в сторону местный пограничник и потребовал с них денег. В итоге с каждого он получил по пять тысяч рублей. После этого россиян завели в отдельно стоящий кабинет и потребовали новые взятки, пригрозив депортацией.

Стали говорить, что мы вас сейчас отвезем на границу с Россией, в РОВД, и оттуда вас депортируют. Давайте бабки. Мы им дали все, что было, — говорится в сообщении.

Туристы добавили, что на выходе к ним снова подошел пограничник, проверяющий билеты, и также потребовал денег. Ему ответили, что все деньги уже отдали и их попросту не осталось.

Накануне стало известно, что власти Казахстана задействовали отдельные дорожные полосы для проезда людей на границе с Россией, где наблюдается увеличение миграционного потока. Согласно заявлениям правительства республики, проблем с пересечением границы для граждан Казахстана в настоящий момент нет.