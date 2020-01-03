https://static.news.ru/photo/67492fbc-2e17-11ea-b531-fa163e074e61_660.jpg Фото: Виктор Толочко/РИА Новости

Направляющиеся в Европу граждане России способствовали формированию больших очередей в пунктах пропуска на границе Белоруссии с Литвой и Польшей.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на сообщение Государственного пограничного комитета (ГПК) Белоруссии. Как утверждают в ведомстве, длительные новогодние выходные вызвали повышенный спрос у россиян на путешествия в Европу через территорию соседнего государства. Всего с начала 2020 года белорусские пограничники оформили более 140 тысяч человек, из которых 70% — граждане РФ.

По данным ГПК, к 12:00 3 января перед пунктом пропуска на литовском направлении в очереди стоят около 260 легковых автомобилей, на польском — около 400. При этом на границе с Латвией и Украиной очередей не наблюдается. Пограничники опасаются, что к концу новогодних праздников заторы образуются уже на въезде в Белоруссию.

Ранее NEWS.ru приводил статистику от агентства ЕС по охране внешних границ, согласно которой в 2019 году количество нелегалов, въезжающих в Евросоюз, уменьшилось на 10%.