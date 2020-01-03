Направляющиеся в Европу граждане России способствовали формированию больших очередей в пунктах пропуска на границе Белоруссии с Литвой и Польшей.
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По данным ГПК, к 12:00 3 января перед пунктом пропуска на литовском направлении в очереди стоят около 260 легковых автомобилей, на польском — около 400. При этом на границе с Латвией и Украиной очередей не наблюдается. Пограничники опасаются, что к концу новогодних праздников заторы образуются уже на въезде в Белоруссию.
Ранее NEWS.ru приводил статистику от агентства ЕС по охране внешних границ, согласно которой в 2019 году количество нелегалов, въезжающих в Евросоюз, уменьшилось на 10%.
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