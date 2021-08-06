Раскрыта причина смерти мигранта на белорусско-литовской границе

Причиной смерти мигранта из Ирака на белорусско-литовской границе стал гемморагический шок. Об этом сообщил телеканал «Беларусь — 1» со ссылкой на данные белорусских судебных медицинских экспертов.

Отмечается, что гражданину Ирака нанесли не менее 30 ударов. Главный государственный судебно-медицинский эксперт Белоруссии Юрий Овсиюк подчеркнул, что повреждения были нанесены потерпевшему «твёрдыми тупыми предметами, в том числе и предметами продолговатой формы». По его мнению, вероятно, действовали люди, которые знали, куда бить.

Кроме того, что нет повреждений жизненно важных органов — внутренних органов, головного мозга — в основном травмы сосредоточены на конечностях, но имеют обширный вид, что и стало причиной смерти, — подытожил Овсиюк.

Ранее сотрудники белорусского Государственного пограничного комитета (ГПК) сообщили, что на границе Белоруссии и Литвы в районе Бенякони погиб нелегальный мигрант из Ирака. Белорусские пограничники нашли мужчину в тяжёлом состоянии. При оказании первой помощи он скончался.

Ситуация на белорусско-литовской границе обострилась с 2 июля, когда из Белоруссии начался наплыв нелегальных мигрантов. Лукашенко заявлял, что у Минска нет ни финансовых, ни каких-либо других возможностей для сдерживания нелегалов. Он подчёркивал, что к этому в том числе привели и санкции против республики.