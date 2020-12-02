Путин: ситуация в Киргизии стабилизировалась

https://static.news.ru/photo/c48fdcdc-348f-11eb-a21f-fa163e074e61_660.jpg Фото: XinHua/Global Look Press

Станы — члены Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) были встревожены в связи с событиями в Киргизии, однако теперь ситуация стабилизировалась, заявил российский президент Владимир Путин.

Я, наверное, выражу общее мнение, если скажу, что мы всегда с тревогой следили за тем, что происходит во внутриполитической жизни в Кыргызстане, и хочу выразить удовлетворение тем, что ситуация стабилизируется, — поделился он в ходе сессии совета ОДКБ.

Он отметил, что члены организации будут поддерживать государство на пути дальнейшей стабилизации. Стороны заинтересованы в том, чтобы выборы киргизского президента и членов парламента прошли на высоком уровне с соблюдением местной конституции и избирательных законов.

4 октября в Бишкеке прошли парламентские выборы, на которых в парламент прошли проправительственные и центристские партии. Остальные политические партии не преодолели избирательный порог в 7%. Этим оказались недовольны граждане Киргизии, которые вышли на улицы. После этого президент страны Сооронбай Жээнбеков ушёл со своего поста. 21 октября власти внесли поправки в избирательное законодательство, избирательный порог был снижен с 7% до 3%. Внеочередные выборы главы государства пройдут 10 января 2021 года.

Ранее NEWS.ru сообщал, что приговор бывшему президенту Киргизии Алмазбеку Атамбаеву отменён Верховным судом республики. Дело отправлено на новое рассмотрение, им займётся Первомайский районный суд.