https://static.news.ru/photo/9310d908-4cf6-11ea-ab51-fa163e074e61_660.jpg Ильхам Алиев Фото: ru.president.az

Президент России Владимир Путин отметил победу партии «Ени Азербайджан» («Новый Азербайджан») на выборах в парламент закавказской республики. Российский лидер направил поздравительное послание своему азербайджанскому коллеге Ильхаму Алиеву, возглавляющему победившую партию.

Текст послания опубликован на сайте Алиева. Путин в своём поздравлении подчеркнул, что итоги голосования подтвердили авторитет, которым пользуется возглавляемая президентом партия у азербайджанских граждан. Российский лидер пожелал благополучия и процветания Азербайджану и выразил надежду на укрепление отношений между двумя странами.

Партия «Ени Азербайджан» по итогам досрочных парламентских выборов может претендовать на 71 мандат из 125. Официальный подсчёт голосов ещё не завершился, приведённый результат носит предварительный характер.

Как ранее писал NEWS.ru, в честности азербайджанских выборов усомнились в ОБСЕ. Представители наблюдательной миссии организации отметили, что помех в их работе не было и само голосование было прозрачным. Однако, по мнению международных экспертов, многочисленные нарушения были допущены на этапе подсчёта голосов.