Путин, Пашинян и Лукашенко назвали главную задачу сил ОДКБ в Казахстане

Президент РФ Владимир Путин, глава Белоруссии Александр Лукашенко и председатель Совета коллективной безопасности ОДКБ, премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе переговоров определили, что главной задачей миротворцев ОДКБ в Казахстане является недопущение проникновения туда бандформирований извне, сообщает пресс-служба белорусского президента, передаёт РИА Новости. При этом отмечается, что это нужно для того, чтобы граждане Казахстана смогли сами справиться с внутренними проблемами.

Касаясь тематики деятельности миротворческих сил ОДКБ в Казахстане, лидеры во время разговоров подчеркнули, что одной из главных их задач является недопущение проникновения в Казахстан бандформирований извне, — говорится в сообщении.

Отмечается, что сначала у Лукашенко состоялся разговор с Пашиняном, а затем с Путиным. Стороны обсудил актуальные вопросы международной повестки, двусторонние отношения и события в Казахстане.

Ранее президент Казахстана заявил в обращении к нации о том, что в массовых протестных акциях на территории республики приняли участие подготовленные иностранные боевики. По его словам, их финансируют из-за рубежа. Казахстанский лидер подчеркнул, что террористы будут ликвидированы в ближайшее время.

Массовые протесты начались в Казахстане в первые дни нового года из-за резкого повышения цены на газ. С 4 января в Алма-Ате происходят столкновения манифестантов с полицией. Участники акций требуют от властей немедленной смены политического режима в стране. В республике введён режим чрезвычайного положения. По просьбе президента Казахстана Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить миротворческие силы в Казахстан.

По последним данным, в республике в ходе беспорядков задержаны 3811 человек, 26 граждан были убиты, ещё столько же — ранены. Среди силовиков погибли 18 человек и ещё 740 пострадали.