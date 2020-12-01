Путин отметил значение цифровых технологий во время пандемии

https://static.news.ru/photo/720d1fe6-3486-11eb-a2c9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Глава РФ Владимир Путин поприветствовал по видеосвязи участников VI Всероссийского форума «Национальная система квалификаций России», отметив роль цифровых технологий во время пандемии коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19).

По мнению политика, они сегодня помогают поддерживать занятость граждан, достойное качество образования, сделали доступными принимаемые меры социальной помощи.

Отрадно, что в этих условиях работа по внедрению национальной системы квалификации, созданию механизмов их независимой оценки, актуализации профессиональных стандартов с учётом приоритетов экономики успешно продолжается и в полной мере отвечает реалиям рынка труда, — заявил президент.

Лидер считает, что благодаря новейшим технологиям профессиональные экзамены могут стать едиными доступными инструментами для оценки квалификаций как для тех, у кого есть опыт работы, так и для выпускников системы профобразования.

Кроме того, Путин 2 декабря откроет многофункциональные медицинские центры Министерства обороны в ряде регионов. Как пояснил представитель Кремля Дмитрий Песков, глава государства сделает это по видеосвязи.

Ранее NEWS.ru писал, что Москва обсуждает с другими странами ОДКБ возможность поставок российской вакцины от коронавируса «Спутник V» и её совместного производства. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил в ходе саммита.