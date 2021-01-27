Против Порошенко и Байдена на Украине заведено два уголовных дела

https://static.news.ru/photo/ed1d914a-6076-11eb-9b9f-fa163e074e61_660.jpg Фото: US Navy/via Globallookpress.com

На Украине заведены два уголовных дела против бывшего президента страны Петра Порошенко и президента США Джо Байдена. Они подозреваются во вмешательстве в деятельность бывшего украинского генпрокурора Виктора Шокина, который в 2016 году был уволен якобы именно из-за давления со стороны Байдена.

22 января, через два дня после инаугурации президента США, зарегистрировали два новых уголовных дела, касающихся якобы вмешательства в деятельность бывшего генерального прокурора Украины со стороны Порошенко и Байдена, — рассказал адвокат Порошенко Игорь Головань, чьи слова приводит Vesti.ua.

Издание полагает, что за открытием уголовного делопроизводства стоит внефракционный народный депутат Андрей Деркач. Именно он в мае прошлого года обнародовал аудиозаписи телефонных разговоров, которые, по его словам, вели Байден и Порошенко. В связи с этим в Штатах Деркач был внесён в санкционный список, а в американском Минфине заявили, что он давно работает на Россию.

Что же касается Шокина, то он интересовался деятельностью сына Байдена Хантера в составе руководства украинской газовой компании Burisma. Предположительно, именно поэтому Джо Байден, в 2016 году являвшийся вице-президентом США в администрации Барака Обамы, настоял на увольнении генпрокурора. В противном случае Киев бы потерял кредитные гарантии Вашингтона на сумму порядка $1 млрд.

11 января 2021 года Министерство финансов Соединённых Штатов ввело санкции против украинских компаний и граждан. Причиной стало вмешательство в американские выборы. Якобы все указанные лица имели отношение к Андрею Деркачу и к «связанной с Россией сети влияния».

Под ограничения попали депутат Верховной рады от партии «Слуга народа» Александр Дубинский, бывшие члены правительства страны Константин Кулик (бывший генпрокурор страны), Александр Онищенко (предприниматель, скрывается от украинских правоохранительных органов, которые обвиняют его в коррупции) и Андрей Телиженко (бывший дипломат). Кроме того, в список внесены медиаменеджер Пётр Журавель, журналист Дмитрий Ковальчук и экс-помощник внефракционного депутата Рады Андрея Деркача Антон Симоненко.

Как писал NEWS.ru, Дубинский прокомментировал внесение его данных в санкционный список Соединённых Штатов. Он заявил, что не вмешивался в американские выборы. Политик отметил, что его дальнейшие действия в связи с решением американских властей будут носить «юридический характер». При этом он не раскрыл подробностей о своих планах.