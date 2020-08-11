Протестующий в Минске заблокировал движение метро

https://static.news.ru/photo/aaa18762-dbcf-11ea-a4d4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Antares 610/CC BY-SA 3.0/wikimedia.org

Активист встал с пикетом на путях на станции Купалавская Минского метрополитена. Он не давал поезду проехать.

Движение остановилось на всей линии, передаёт «Радыё Свабода». Мужчина держал плакат, на котором написано «Прекратите калечить и убивать людей».

Акция продлилась 5 минут.

По информации издания «Подъём», закрылась вся синяя ветка метро, пассажиров высадили из поездов. При этом пресс-секретарь Андрей Дроб сообщил журналистам, что протестующего увели сотрудники службы безопасности станции.

Акции протеста в Белоруссии начались 9 августа после окончания голосования на президентских выборах. Их участники недовольны итогами плебисцита, которые огласил Центризбирком республики. Силовики используют для разгона митингующих водомёты, слезоточивый газ, светошумовые гранаты, а также резиновые пули.

Накануне стало известно, что в ходе протестов погиб один человек. Он участвовал в противостоянии со спецназом в Минске. По версии силовиков, мужчина попытался бросить в силовиков гранату, но она взорвалась у него в руках.

Согласно данным ЦИК, большинство голосов на выборах набрал действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко — 80,08%. На втором месте Светлана Тихановская — 10,09%. Остальные три кандидата — Анна Канопацкая, Андрей Дмитриев и Сергей Черечень — смогли заручиться поддержкой только 1,68%, 1,21% и 1,15% избирателей соответственно.

Как писал NEWS.ru, Тихановская 10 августа подала в ЦИК жалобу на итоги голосования. Она потребовала признать их недействительными и заново произвести подсчёт голосов или провести на ряде участков голосование повторно. Жалобу зарегистрировали, однако сама Тихановская уехала из страны.