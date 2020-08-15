Протестующие в Минске пришли к зданию государственного ТВ

https://static.news.ru/photo/4aa00e30-df10-11ea-a5e2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Belteleradiocompany/facebook.com

Акция протеста проходит в Минске у здания государственной Белтелерадиокомпании. Туда для общения с коллективом приехали пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт и спикер верхней палаты белорусского парламента Наталья Кочанова.

Причиной их экстренного визита, по некоторым данным, стали угрозы ряда сотрудников телеканала присоединиться к общенациональной забастовке в знак протеста против происходящего в стране.

Встреча проходит за закрытыми дверями.

Тем временем протестующие на улице скандируют «Скажите людям правду» и «Хватит врать», а также требуют показать видеорепортажи с уличных акций, изолятор, где содержатся задержанные на акциях протеста, а также побои, с которыми оттуда выпускают задержанных.

Похожие акции в предыдущие дни проходили и у здания государственной телекомпании ОНТ. Там собравшиеся тоже скандировали речёвки, требуя рассказывать в эфире правду.

Волнения в Белоруссии начались вечером 9 августа после того, как были обнародованы предварительные результаты выборов президента, свидетельствовавшие о победе действующего главы государства Александра Лукашенко. Тысячи людей вышли на улицы, посчитав итоги голосования сфальсифицированными.

Согласно окончательным официальным цифрам, за Лукашенко свои голоса отдали 80,1% избирателей, а за его главную соперницу Светлану Тихановскую — 10,1%.

Ранее NEWS.ru писал, что течение всей недели также поступала информация об увольнении работников государственных телерадиокомпаний, несогласных с последними событиями в республике. Среди добровольно ушедших с должности оказался даже начальник журналистского пула президента Белоруссии Александра Лукашенко.