Протестующие блокируют дороги в центре Минска

https://static.news.ru/photo/473d7cf4-dcbe-11ea-9d8b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Виктор Толочко/РИА Новости

Участники акций протеста начали останавливать автомобильное движение в центре белорусской столицы. Они встают на перекрёстках и не дают проехать транспорту.

Видеоролики с подобными действиями поступают из разных районов Минска, их публикует Telegram-канал Nexta. Некоторые водители разворачивают машины через разделительный газон.

В это время на многих улицах города люди встали в «цепи солидарности» — они стоят на тротуаре вдоль всей длины дороги.

Накануне оппозиция призвала жителей Белоруссии блокировать дороги по всей стране.

В Белоруссии с 9 августа проходят протестные акции. Их участники недовольны результатами прошедших в стране президентских выборов. Согласно данным ЦИК республики, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов. На втором месте Светлана Тихановская — 10,09%. Остальные трое кандидатов — Анна Канопацкая, Андрей Дмитриев и Сергей Черечень — смогли заручиться поддержкой не более 2% избирателей каждый.

Силовики разгоняют протестующих с помощью водомётов, светошумовых гранат, резиновых пуль и слезоточивого газа. В общей сложности они задержали более двух тысяч демонстрантов.

Как писал NEWS.ru, 10 августа в ходе протестов погиб человек. По версии силовиков, он пытался бросить гранату в сторону сотрудников правоохранительных органов, она взорвалась в его руке. Сторонники оппозиции считают, что он погиб от брошенной силовиками светошумовой гранаты.