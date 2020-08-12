Белорусов призвали перекрывать дороги

https://static.news.ru/photo/5f36df58-dca0-11ea-bdc3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Оппозиция призвала жителей Белоруссии блокировать дороги по всей стране. Акция должна начаться в 19:00.

Обращение к работникам транспортных служб и коммуникаций опубликовано в крупнейшем Telegram-канале страны Nexta. Авторы листовки призывают сотрудников инфраструктурных объектов помочь народу выразить свою волю и защитить права. Они просят перекрывать движение для силовиков, в том числе под предлогом поломок, присоединяться к забастовкам, не возить сотрудников правоохранительных органов, а также открывать двери транспорта протестующим.

В воскресенье (9 августа, день выборов президента страны. — NEWS.ru) большинство граждан Белоруссии сделало свой выбор, сказав нет действующему авторитарному режиму. Но кучка людей у власти наплевала на выбор белорусов и пытается сохранить статус любым способом, будто бы страна и мы все — их собственность, — говорится в тексте листовки.

За минувшие 24 часа правоохранительные органы Белоруссии задержали более одной тысячи человек за участие в протестах. Общее число задержанных за три дня превысило шесть тысяч.

Протесты в республике начались вечером 9 августа, когда было объявлено о победе на выборах действующего президента Александра Лукашенко. В ходе разгона манифестантов белорусские силовики применяли спецсредства — дубинки, резиновые пули, светошумовые гранаты. Главная соперница Лукашенко Светлана Тихановская выехала из страны, в настоящий момент она находится в Литве.

Ранее NEWS.ru сообщал, что экс-претендент на пост президента Белоруссии, основатель Парка высоких технологий Валерий Цепкало объявил о создании «Фронта национального спасения». В опубликованном на YouTube видеообращении он рассказал, что после вынужденного отъезда из Белоруссии побывал в соседних странах — России, Украине, Польше. Проживающие там белорусские диаспоры выражали «колоссальную заинтересованность» в создании такой организации.

Организация намерена привлечь внимание мировой демократической общественности к ситуации в Белоруссии, инициировать проведение ЕС чрезвычайного саммита, а также обратиться к международным гуманитарным организациям с просьбой об оказании помощи пострадавшим в результате протестов.