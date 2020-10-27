Присоединившихся к забастовке работников «Белоруснефти» уволили

https://static.news.ru/photo/ecbc4c02-1835-11eb-9bce-fa163e074e61_660.jpg Фото: Виктор Драчев/ТАСС

Шесть работников «Белоруснефти» в Речице потеряли работу после того, как примкнули к забастовке. Сотрудники управления промыслово-геофизических работ записали ролик, в котором выразили протест в связи с ситуацией в стране.

Как сообщает TUT.BY, сначала их просили «опровергнуть свой поступок», но после отказа дали расчёт. Сами работники о поступке не жалеют, отмечая, что они к этому «морально пришли».

Sputnik Беларусь со ссылкой на пресс-службу предприятия уточняет , что были уволены инженер-электроник Владимир Кайлев, начальники партии промысловой геофизики Сергей Поляков и Андрей Коваль и три машиниста — Андрей Кондратенко, Андрей Шульженок и Максим Сапончик.

Все подразделения «Белоруснефти» работают в штатном режиме, остановок на производстве нет, — заявили информагентству в компании.

В Белоруссии уже третий месяц не прекращаются акции протеста против, как считают их участники, нечестно выигравшего президентские выборы Александра Лукашенко. Люди требуют его отставки, новых выборов и прекращения произвола силовиков. Демонстрации сопровождаются жестокими разгонами и задержаниями.

Ранее NEWS.ru писал, что лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская призвала к общенациональной забастовке после того, как власти не выполнили «народный ультиматум». К забастовке среди прочих присоединились сотрудники ряда госпредприятий.