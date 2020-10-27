Присоединившихся к забастовке работников «Белоруснефти» уволили

Шесть работников «Белоруснефти» в Речице потеряли работу после того, как примкнули к забастовке. Сотрудники управления промыслово-геофизических работ записали ролик, в котором выразили протест в связи с ситуацией в стране.
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Sputnik Беларусь со ссылкой на пресс-службу предприятия
Все подразделения «Белоруснефти» работают в штатном режиме, остановок на производстве нет, — заявили информагентству в компании.
В Белоруссии уже третий месяц не прекращаются акции протеста против, как считают их участники, нечестно выигравшего президентские выборы Александра Лукашенко. Люди требуют его отставки, новых выборов и прекращения произвола силовиков. Демонстрации сопровождаются жестокими разгонами и задержаниями.
Ранее NEWS.ru писал, что лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская призвала к общенациональной забастовке после того, как власти не выполнили «народный ультиматум». К забастовке среди прочих присоединились сотрудники ряда госпредприятий.