Тихановская призвала к забастовкам частный бизнес и религиозные общины

https://static.news.ru/photo/20f8e346-1768-11eb-8014-fa163e074e61_660.jpg Светлана Тихановская Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Бывший кандидат в президенты Белоруссии и главный оппонент на прошедших выборах действующего официального главы государства Александра Лукашенко Светлана Тихановская надеется, что представители религиозных общин и частного бизнеса примут участие в забастовках на территории республики.

Накануне истёк последний день ультиматума, который политик объявила Лукашенко. Тихановская призвала всех рабочих белорусских предприятий выйти на забастовки. Как написали поддерживающие оппозицию в республике Telegram-каналы, акции протеста среди сотрудников заводов уже начались.

По словам Тихановской, забастовки на предприятиях — это «рычаг экономического давления». А аналогичный шаг со стороны бизнеса станет проявлением солидарности.

И я верю, что частный бизнес, религиозные общины, культурные и спортивные деятели, айтишники поддержат бастующих и остановят свою работу на день, — написала политический деятель в своём Telegram-канале.

В Белоруссии идут массовые протесты с 9 августа, дня, когда в стране состоялись выборы президента. ЦИК объявила, что Александр Лукашенко набрал 80 процентов голосов, жители Белоруссии считают результаты сфальсифицированными.

23 сентября Лукашенко тайно вступил в должность президента, принеся присягу во Дворце Независимости. На церемонию были приглашены несколько сотен человек — высшие должностные лица, депутаты палаты представителей и члены Совета Республики. Мероприятие не было проанонсировано.

Как ранее писал NEWS.ru, помощник министра промышленности Белоруссии Чеслав Шульга отреагировал на сообщения о массовых забастовках на предприятиях в стране. По его словам, в ведомство подобной информации не поступало.