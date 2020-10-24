Тихановская призвала к забастовкам частный бизнес и религиозные общины

Бывший кандидат в президенты Белоруссии и главный оппонент на прошедших выборах действующего официального главы государства Александра Лукашенко Светлана Тихановская надеется, что представители религиозных общин и частного бизнеса примут участие в забастовках на территории республики.
Накануне истёк последний день ультиматума, который политик объявила Лукашенко. Тихановская призвала всех рабочих белорусских предприятий выйти на забастовки. Как написали поддерживающие оппозицию в республике Telegram-каналы, акции протеста среди сотрудников заводов уже начались.
По словам Тихановской, забастовки на предприятиях — это «рычаг экономического давления». А аналогичный шаг со стороны бизнеса станет проявлением солидарности.
И я верю, что частный бизнес, религиозные общины, культурные и спортивные деятели, айтишники поддержат бастующих и остановят свою работу на день, — написала политический деятель в своём Telegram-канале.
В Белоруссии идут массовые протесты с 9 августа, дня, когда в стране состоялись выборы президента. ЦИК объявила, что Александр Лукашенко набрал 80 процентов голосов, жители Белоруссии считают результаты сфальсифицированными.
23 сентября Лукашенко тайно вступил в должность президента, принеся присягу во Дворце Независимости. На церемонию были приглашены несколько сотен человек — высшие должностные лица, депутаты палаты представителей и члены Совета Республики. Мероприятие не было проанонсировано.
Как ранее писал NEWS.ru, помощник министра промышленности Белоруссии Чеслав Шульга отреагировал на сообщения о массовых забастовках на предприятиях в стране. По его словам, в ведомство подобной информации не поступало.