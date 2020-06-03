Президент Белоруссии отправил в отставку правительство

https://static.news.ru/photo/c1273f76-a5b6-11ea-ad69-fa163e074e61_660.jpg Александр Лукашенко Фото: president.gov.by

Президент Белоруссии Александр Лукашенко отправил в отставку кабмин республики.

Об этом сообщает государственный телеканал «Беларусь 1». Ранее на заседании правительства Лукашенко заявил, что «всегда накануне выборов действующий президент определял правительство заранее». По его словам, такая практика необходима, чтобы люди понимали, «кто будет заниматься решением их насущных вопросов».

Президентские выборы в Белоруссии состоятся 9 августа, подписи в поддержку своего выдвижения в настоящий момент собирают 14 претендентов. Регистрация кандидатов в президенты пройдёт с 5 по 14 июля, после чего будет разрешена предвыборная агитация.

Как сообщал NEWS.ru, белорусские граждане смогут проголосовать на избирательных участках, организованных в трёх городах России.