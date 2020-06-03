Президент Белоруссии отправил в отставку правительство

Президент Белоруссии Александр Лукашенко отправил в отставку кабмин республики.
Об этом
Президентские выборы в Белоруссии состоятся 9 августа, подписи в поддержку своего выдвижения в настоящий момент собирают 14 претендентов. Регистрация кандидатов в президенты пройдёт с 5 по 14 июля, после чего будет разрешена предвыборная агитация.
Как сообщал NEWS.ru, белорусские граждане смогут проголосовать на избирательных участках, организованных в трёх городах России.
Добавьте наши новости в избранные источники