Представительство ЕС в Белоруссии отреагировало на смерть Макея Представительство ЕС в Белоруссии выразило соболезнования в связи со смертью главы МИД республики Макея

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Представительство ЕС в Белоруссии выразило соболезнования из-за смерти министра иностранных дел республики Владимира Макея. В дипломатической миссии Евросоюза в Facebook (деятельность в РФ запрещена) отправили слова поддержки родным и близким скончавшегося главы ведомства.

Искренние соболезнования. Наши мысли с семьей, коллегами и друзьями министра Макея в это сложное для них время, — сказано в сообщении.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко также выразил соболезнования родственникам Макея. О смерти министра ранее сообщил пресс-секретарь белорусского ведомства Анатолий Глаз. Он не стал уточнять причину смерти. Макею было 65 лет.

Свою последнюю встречу на высоком уровне дипломат провел с архиепископом Анте Йозичем по случаю тридцатилетия со дня установления дипломатических отношений между Ватиканом и Минском. Стороны обсуждали деятельность Римско-католической церкви в Белоруссии и подтвердили стремление к укреплению межконфессионального диалога. На 27 и 28 ноября была запланирована встреча Макея в рамках визита в Минск главы МИД РФ Сергея Лаврова. Последний также собирается встретиться с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.