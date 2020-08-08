Правозащитники сообщают о 80 задержанных на акциях протеста в Белоруссии

По данным белорусских правозащитников, во время акций протеста и демонстраций в республике, проходивших 8 и 9 августа, задержаны 80 человек.
На сайте правозащитной организации «Весна»
В Белоруссии после закрытия избирательных участков начались массовые акции протеста. В республике 9 августа прошли президентские выборы. По предварительным данным ЦИК в ночь на 10 августа, действующий президент Александр Лукашенко набирает 81,35% голосов.
Как писал NEWS.ru ранее, глава Следственного комитета Белоруссии Иван Носкевич сообщил, что возбуждены уголовные дела по факту массовых беспорядков, которые произошли в ночь с 9 по 10 августа 2020 года в Минске и других городах республики.
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