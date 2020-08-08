Правозащитники сообщают о 80 задержанных на акциях протеста в Белоруссии

https://static.news.ru/photo/6803ad90-dad0-11ea-b51b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Наталия Федосенко/ТАСС

По данным белорусских правозащитников, во время акций протеста и демонстраций в республике, проходивших 8 и 9 августа, задержаны 80 человек.

На сайте правозащитной организации «Весна» опубликован список из 80 фамилий задержанных в Минске людей. В их число вошли как активисты, так и наблюдатели на участках, члены предвыборного штаба кандидата в президенты Светланы Тихановской и журналисты российского телеканала «Дождь».

В Белоруссии после закрытия избирательных участков начались массовые акции протеста. В республике 9 августа прошли президентские выборы. По предварительным данным ЦИК в ночь на 10 августа, действующий президент Александр Лукашенко набирает 81,35% голосов.

Как писал NEWS.ru ранее, глава Следственного комитета Белоруссии Иван Носкевич сообщил, что возбуждены уголовные дела по факту массовых беспорядков, которые произошли в ночь с 9 по 10 августа 2020 года в Минске и других городах республики.