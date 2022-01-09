Посол РФ: целью беспорядков в Казахстане было расшатать рубежи России

Посол России в Казахстане Алексей Бородавкин считает, что произошедшее в Казахстане было заранее организовано и спланировано извне, передаёт ТАСС. По его словам, «вылазка боевиков» была направлена на обрушение внутриполитической устойчивости в республике и «долгосрочную дестабилизацию на южных рубежах России». Он отметил, что планы заговорщиков не удались.