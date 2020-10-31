Посол Армении разъяснил суть обращения страны за консультациями к РФ

https://static.news.ru/photo/bbb0769a-1b61-11eb-a2ef-fa163e074e61_660.jpg Вардан Тогарян Фото: Посольство Армении в России/ՌԴ-ում ՀՀ դեսպանություն/facebook.com

Посол Армении в РФ Вардан Тогарян заявил, что запрос Еревана о консультациях с Москвой носит двусторонний характер и не подразумевает привлечения ОДКБ.

Речь идёт об обращении к президенту РФ, ссылаясь на наш двусторонний договор, — сообщил РИА Новости дипломат.

Ранее он допускал, что в ходе переговоров Армения может поднять вопрос о военной помощи Еревану.

Со своей стороны в Организации Договора о коллективной безопасности подтвердили, что Армения не обращалась к ним с подобными запросами.

На данный момент в секретариат ОДКБ никаких обращений от армянской стороны не поступало, — сказал пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян обратился к российскому президенту Владимиру Путину с просьбой начать консультации по оказанию помощи в обеспечении безопасности. В ответ на это в МИД РФ заявили, что Москва предоставит Еревану военную помощь, если военные действия перекинутся с Карабаха на территорию Армении.

В Женеве поздно вечером 30 октября завершилась встреча глав МИД Азербайджана и Армении Джейхуна Байрамова и Зограба Мнацаканяна. Встреча министров иностранных дел Азербайджана и Армении по урегулированию ситуации в Нагорном Карабахе продолжалась шесть часов. Большинство источников пока не дают деталей достигнутых договорённостей, однако известно, что Баку и Ереван договорились не целиться в мирное население и невоенные объекты, писал NEWS.ru ранее.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём.