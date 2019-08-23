Бывший президент Украины Пётр Порошенко обратился к нынешнему главе государства Владимиру Зеленскому словами из Библии.
Экс-президент разместил обращение в своём Twitter. Порошенко заявил, что ни один из прежних президентов не мог и мечтать о такой мощной пропрезидентской фракции в Верховной раде.
Как сказано в Писании, кому много дано, с того много спрашивается. Вместе с широкими возможностями настаёт и колоссальная ответственность, — написал бывший глава.
Жоден з попередніх президентів і мріяти не міг про таку потужну пропрезидентську фракцію у Верховній Раді. Та як сказано в Писанні, кому багато дано, з того багато і спитається. Разом з широкими можливостями настає і колосальна відповідальність.