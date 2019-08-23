https://static.news.ru/photo/598cd116-c69e-11e9-a5b0-fa163e074e61_660.jpg Пётр Порошенко Фото: Ovsyannikova Yulia/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Бывший президент Украины Пётр Порошенко обратился к нынешнему главе государства Владимиру Зеленскому словами из Библии.

Экс-президент разместил обращение в своём Twitter. Порошенко заявил, что ни один из прежних президентов не мог и мечтать о такой мощной пропрезидентской фракции в Верховной раде.

Как сказано в Писании, кому много дано, с того много спрашивается. Вместе с широкими возможностями настаёт и колоссальная ответственность, — написал бывший глава.

Жоден з попередніх президентів і мріяти не міг про таку потужну пропрезидентську фракцію у Верховній Раді. Та як сказано в Писанні, кому багато дано, з того багато і спитається. Разом з широкими можливостями настає і колосальна відповідальність. — Петро Порошенко (@poroshenko) August 24, 2019

Стоит отметить, что последние слова Порошенко могут отсылать к одному из персонажей комиксов Marvel о Человеке-пауке, дяде Бену. Точная цитата звучит как «Чем больше сила, тем больше ответственность».

Ранее News.ru сообщил о причинах, по которым Пётр Порошенко пропустил торжественные мероприятия по случаю Дня независимости. Экс-президент рассказал, что не пошёл, «потому что не было парада».