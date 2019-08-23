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Пятый президент Украины Пётр Порошенко не посетил торжественные мероприятия в столице, потому что был отменён парад.

Потому что не было парада. Я в это время был на молитве в Софии, — признался экс-президент, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Порошенко отметил, что с уважением отнесся к решению нынешнего главы государства Владимира Зеленского не проводить парад, так как их нельзя проводить в воюющей стране. Он подчеркнул, что такие мероприятия должны выполнять объединительную функцию, передаёт РИА Новости .

Как ранее писал News.ru, Пётр Порошенко не пришёл на Шествие достоинства, однако появился в Мариинском дворце на приёме у нынешнего главы государства Владимира Зеленского. Его страны заметили вместе с супругой. Они выпивали шампанское.