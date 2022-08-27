Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев раскритиковал Минскую группу ОБСЕ, назвав ее организацией, «совершившей самоубийство», сообщает РИА Новости. По словам политика, согласно Уставу ООН и решениям Совбеза организации странам, входящим в Минскую группу, предоставили мандант на разрешение карабахского конфликта. Гаджиев считает, что политическое объединение не справилось со своими обязанностями. Он обосновал свое утверждение, указав на продолжающуюся оккупацию и агрессию по отношению к Азербайджану. В связи с этим Минская группа, по заявлению Гаджиева, стала частью истории.
Для нас больше нет такого учреждения. Минская группа — это организация, совершившая самоубийство, Минская группа — это уже часть истории... На основании Устава ООН и решений Совета Безопасности этим государствам был предоставлен мандат международного сообщества на устранение этой несправедливости, на прекращение оккупации и агрессии. Но ни одна пядь азербайджанской земли не была освобождена от оккупации, ни один гражданин Азербайджана не вернулся на свою землю, — заявил Гаджиев.
Минская группа ОБСЕ была создана 24 марта 1992 года. Деятельность стран, входящих в объединение, направлена на поиск путей мирного урегулирования конфликта в Карабахе. На текущий момент в Минскую группу входит Россия, США, Франция, Белоруссия, Германия, Италия, Турция, Финляндия, Швеция, а также Азербайджан и Армения.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров по итогам встречи со своим азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым заявил, что Минская группа ОБСЕ не обсуждалась в ходе переговоров, так как она прекратила свою деятельность по инициативе США и Франции. Министры отметили, что обсуждали процессы постконфликтного урегулирования, базой для которых являются три трехсторонних заявления.