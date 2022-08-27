Помощник президента Азербайджана раскритиковал Минскую группу ОБСЕ Помощник президента Азербайджана Гаджиев раскритиковал Минскую группу ОБСЕ

Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев раскритиковал Минскую группу ОБСЕ, назвав ее организацией, «совершившей самоубийство», сообщает РИА Новости. По словам политика, согласно Уставу ООН и решениям Совбеза организации странам, входящим в Минскую группу, предоставили мандант на разрешение карабахского конфликта. Гаджиев считает, что политическое объединение не справилось со своими обязанностями. Он обосновал свое утверждение, указав на продолжающуюся оккупацию и агрессию по отношению к Азербайджану. В связи с этим Минская группа, по заявлению Гаджиева, стала частью истории.

Для нас больше нет такого учреждения. Минская группа — это организация, совершившая самоубийство, Минская группа — это уже часть истории... На основании Устава ООН и решений Совета Безопасности этим государствам был предоставлен мандат международного сообщества на устранение этой несправедливости, на прекращение оккупации и агрессии. Но ни одна пядь азербайджанской земли не была освобождена от оккупации, ни один гражданин Азербайджана не вернулся на свою землю, — заявил Гаджиев.

Минская группа ОБСЕ была создана 24 марта 1992 года. Деятельность стран, входящих в объединение, направлена на поиск путей мирного урегулирования конфликта в Карабахе. На текущий момент в Минскую группу входит Россия, США, Франция, Белоруссия, Германия, Италия, Турция, Финляндия, Швеция, а также Азербайджан и Армения.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров по итогам встречи со своим азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым заявил, что Минская группа ОБСЕ не обсуждалась в ходе переговоров, так как она прекратила свою деятельность по инициативе США и Франции. Министры отметили, что обсуждали процессы постконфликтного урегулирования, базой для которых являются три трехсторонних заявления.