Пашинян и Алиев согласуют создание группы для подписания мирного соглашения

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Никол Пашинян

На предстоящей встрече в Брюсселе президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян согласуют создание группы по подготовке текста мирного соглашения, заявил помощник азербайджанского лидера Хикмет Гаджиев. По его словам, Баку видит «колебания» Еревана касательно этого процесса, передает Sputnik Азербайджан.

Но мы видим колебания со стороны Армении в плане этого процесса, — заявил он.

При этом он подчеркнул, что Азербайджан и Турция могут стать хорошими партнерами для Армении.

Баку и Анкара хотят стабильного мира в регионе, для этого они обращаются к Еревану и работают над нормализацией, — указал Гаджиев.

Ранее стало известно, что встреча Пашиняна, Алиева и главы Евросовета Шарля Мишеля состоится 31 августа в Брюсселе. В прошлый раз аналогичная встреча состоялась 22 мая. Стороны условились о начале работы армяно-азербайджанской комиссии по делимитации границ. Кроме того, они обсудили подготовку переговоров по урегулированию отношений между Ереваном и Баку и вопросы, касающиеся Карабаха.

30 августа вице-премьеры Азербайджана и Армении Шахин Мустафаев и Мгер Григорян проведут в Москве встречу по вопросам делимитации и демаркации армяно-азербайджанской границы. Первые контакты представителей национальных комиссий прошли в мае.