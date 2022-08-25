Названа дата новой встречи комиссий Баку и Еревана по делимитации границ Вторая встреча комиссий Армении и Азербайджана по делимитации границ пройдет 30 августа

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

30 августа вице-премьеры Азербайджана и Армении Шахин Мустафаев и Мгер Григорян проведут в Москве встречу по вопросам делимитации и демаркации армяно-азербайджанской границы, сообщили ТАСС в пресс-службе заместителя главы армянского правительства. Первые контакты представителей национальных комиссий прошли в мае.

Встреча запланирована на 30 августа в Москве, — ответили в пресс-службе Григоряна.

Представитель МИД России Мария Захарова ранее заявила, что Москва готова принять встречу комиссии по делимитации армяно-азербайджанской границы. Дипломат также подчеркнула, что Москва вносит вклад в подготовку армяно-азербайджанского мирного договора.

Захарова отметила, что спецпредставитель МИД России по содействию нормализации отношений между Баку и Ереваном Игорь Ховаев проводит регулярные консультации со сторонами для поиска точек соприкосновения и выхода на взаимовыгодные базовые принципы.

Ранее секретарь армянского Совбеза Армен Григорян сообщал о том, что второе заседание комиссии по делимитации границы между Арменией и Азербайджаном и повышению уровня ее безопасности пройдет во второй половине августа в Москве.