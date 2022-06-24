Лавров: Минская группа ОБСЕ прекратила работу по инициативе США и Франции

Фото: Пресс-служба МИД РФ

Министр иностранных дел России Сергей Лавров

Минская группа ОБСЕ не обсуждалась в ходе переговоров, так как она прекратила свою деятельность по инициативе США и Франции, заявил глава МИД России Сергей Лавров по итогам встречи со своим азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым. Министры отметили, что обсуждали процессы постконфликтного урегулирования, базой для которых являются три трехсторонних заявления.

Мы, в принципе, не обсуждали Минскую группу как таковую, потому что она прекратила свою деятельность по инициативе американских и французских участников. Но процессы постконфликтного урегулирования мы, конечно, обсуждали. И база для этих новых процессов заключается в трех трехсторонних заявлениях руководителей России, Азербайджана и Армении. Три заявления, которые лидеры России, Азербайджана и Армении подписали, сейчас всеми признаются в качестве основы для движения по окончательному закрытию всех остающихся вопросов. Мы исходим из этого, — сказал Лавров.

Он подчеркнул, что такую позицию разделяют и европейские партнеры, которые пытаются «всячески внедрить усилия Европейского союза в решение остающихся задач».

Азербайджанский министр согласился со своим российским коллегой. По словам Байрамова, сопредседателям МГ ОБСЕ было предложено дать оценку ситуации с учетом того, что все элементы, предусмотренные в мадридских принципах, уже реализованы, однако они не воспользовались предоставленной возможностью.

Даже через год после войны никаких действенных предложений Баку от них не получил, а с февраля 2022 года по известным причинам (с началом спецоперации РФ на Украине. — NEWS.ru) формат сопредседателей и вовсе был парализован. Для Азербайджана приоритетом является процесс нормализации отношений с Арменией и обеспечение устойчивого мира в регионе. Данный процесс не может быть заложником формата, — сказал Байрамов.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что слухи о возрождении МГ ОБСЕ вызывают противодействия Баку. По его словам, этот институт потерял свое значение. Как известно, азербайджанская сторона выступает против урегулирования постконфликтной ситуации через «тройку» сопредседателей организации, так как считает ее «контрпродуктивной». В Ереване, напротив, привержены к решению оставшихся вопросов в отношениях с Баку через МГ ОБСЕ.