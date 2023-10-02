Политолог предупредил о риске расширения антироссийского «огненного кольца» Политолог Мизин: происходит постепенная экспенсия США и их союзников в Казахстан

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Запад стремится ликвидировать «дыры» в антироссийских санкциях, и с этой целью создает вокруг России так называемое огненное кольцо, рассказал в беседе с «Царьградом» ведущий научный сотрудник Центра постсоветских исследований Виктор Мизин. Он подчеркнул, что в рамках этой стратегии происходит постепенная экспансия США и их союзников в Казахстан.

Эксперт пояснил, что сегодня Казахстан пытается балансировать, с одной стороны сохранив присутствие ушедших из РФ западных брендов, а с другой — не участвуя в параллельном импорте в Россию. При этом, по словам политолога, США и Евросоюз пока отказываются от введения прямых санкций против Астаны, предпочитая тактику навязывания всевозможных программ сотрудничества.

Они предпочитают такие мягкие меры, то есть как-то умасливать их, говоря, зачем вам это надо, давайте мы лучше увеличим такие-то вложения. И не случайна поездка «нашего любимого» канцлера Шольца туда. Вот эта проблема очень волнует, потому что в отношении Китая или КНДР сделать вряд ли чего можно. А здесь будут пытаться делать все, — высказал мнение аналитик.

При этом он согласился, что в этих условиях положение президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева очень сложной, поскольку ему придется соблюдать некий баланс, так как портить отношения с Россией «было бы безумием».

Ранее политолог Вадим Трухачев объяснил, что Астана поддерживает антироссийские санкции, так как казахстанская элита в значительной степени «завязана на Запад». Он отметил, что основные инвестиции в Казахстан во многом поступают как раз из западных стран.