Политолог оценил вероятность революции в РБ: Лукашенко обезумел от паники

https://static.news.ru/photo/a611edca-daa0-11ea-973e-fa163e074e61_660.jpg Александр Лукашенко Фото: kremlin.ru/Global Look Press

Российский политолог Глеб Павловский оценил вероятность революции в Белоруссии.

На вопрос журналиста о вероятности бунта и революции в республике политолог Глеб Павловский отметил, что пока говорить рано о возможном развитии ситуации в Белоруссии.

Реальная проба сил, думаю, начнётся в понедельник. Для этого в процесс должны включиться более умеренные люди. Обыватель должен проснуться и увидеть, что его голос просто аннулирован. Это раз. Второе — силовые структуры пока лояльны Лукашенко. И не исключено, что они готовы пойти дальше, — привели слова Глеба Павловского на портале MK.RU.

Отмечается, что в результаты выборов не верят даже приближённые к Лукашенко лица. Политолог добавил, что действия президента Белоруссии в последние месяцы говорят о его панике по поводу потери доверия у народа республики.

Лукашенко, желая получить гарантии, устроил выборы, в результаты которых никто не верит. Не верят даже лояльные ему круги в аппарате. Своими истериками в течение последних месяцев он создал полную уверенность у всех, что падение его поддержки носит прямо-таки ужасающий характер. Он полностью разрушил доверие к себе даже у Москвы. Этой своей токсичной спецоперацией с наёмниками. Как бы они ни оказались в Минске, совершенно очевидно, что он начал всерьёз пробовать вариант антимосковского курса, — рассказал Глеб Павловский.

Политолог полагает, что Александр Лукашенко придумает «русофобские оправдания» для объяснения насилия в республике и «силовом захвате власти».

Революции очень трудно предсказывать. Даже когда они уже реально начинаются. Совершенно непонятно, как поведут себя дальше люди и что будет делать Лукашенко. Всё-таки не будем забывать, что это человек, который в своё время дисциплинировал свой силовой аппарат тайными убийствами. Ещё неизвестно, что он натворит. Пока он ведёт себя крайне глупо. Надо быть совсем обезумевшим от паники, чтобы заниматься приписками десятков процентов голосов. Если не половины, — добавил политолог.

Глеб Павловский также сообщил, что возможен сценарий, когда Александр Лукашенко останется при власти. Однако очевидно, что президент Белоруссии потерял управление страной.

По результатам этих выборов он катастрофически ослабнет, а аппарат режима совершенно не собирается валиться вместе с ним. Он уже неудобен для аппарата. Он мешает его выживанию. Поэтому можно предположить, что аппарат постарается от него тем или иным способом избавиться. <...> Есть косвенные симптомы того, что ситуация теряет управляемость. Когда руководитель Центризбиркома в самом начале подсчёта голосов сообщает, что один кандидат победил, это говорит о крайней нервозности, — подытожил эксперт.

Как писал NEWS.ru ранее, кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская возложила вину за происходящее на акциях протеста и за пострадавших в них на действующую власть. Она отметила, что люди имеют право выходить на улицы и высказывать своё мнение.