Грядёт гражданская война: политолог назвал главную ошибку Лукашенко

https://static.news.ru/photo/ca89f138-dcb3-11ea-b425-fa163e074e61_660.jpg Александр Лукашенко Фото: Alex Halada/Global Look Press

Политическая ошибка президента Белоруссии Александра Лукашенко в том, что он сделал ставку на силу, на жестокость, на силовое подавление протеста. Такое мнение высказал белорусский политолог Валерий Карбалевич.

Аналитик отметил, что глава государства до сих пор не желает признавать протест общества против него.

Он объявляет, что протестует кучка каких-то отморозков, провокаторов, уголовников и наркоманов. В этом и причина кризиса в Белоруссии, — цитирует Карбалевича сайт телеканала «360».

По словам политолога, после прошедших в республике президентских выборов стал чётко виден раскол между народом и властью.

Несмотря на то что уже не удалось избежать жертв, счёт раненых идёт на сотни, а задержанных на тысячи, Лукашенко пытается делать вид, что кризиса нет. Однако отрицание этого приводит к тому, что «страна скатывается к гражданской войне», сделал печальный вывод политолог.

В Белоруссии в течение нескольких дней проходят массовые несанкционированные протестные акции. На улицы городов выходят тысячи людей, не согласных с официальными итогами выборов президента 9 августа, после которых было объявлено о победе Лукашенко.

По предварительным данным Центризбиркома, за действующего главу государства Александра Лукашенко проголосовали 80,08% избирателей, за его основного конкурента Светлану Тихановскую — 10,09%.

Протесты сопровождаются жёсткими задержаниями. Силовики применяют водомёты, слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули. Есть пострадавшие с обеих сторон, по меньшей мере один человек погиб.

Следственный комитет республики возбудил уголовные дела о массовых беспорядках и насилии по отношению к полицейским.