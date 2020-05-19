Погибший при задержании Атамбаева силовик был убит из оружия экс-президента

https://static.news.ru/photo/86037ba0-99ca-11ea-af9c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Табылды Кадырбеков/ РИА Новости

Экспертиза установила, что погибший при задержании экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева спецназовец Улан Ниязбеков был убит из оружия, принадлежащего самому Атамбаеву.

Об этом РИА Новости рассказали в киргизской Генпрокуратуре. Специалисты установили, что Ниязбеков был убит пулей калибра 7,62 мм, выпущенной из снайперской винтовки Драгунова (СВД), принадлежащей экс-президенту.

Допрос участников событий, осмотр места происшествия, следственный эксперимент и изучение вещественных доказательств позволили доказать причастность Атамбаева и его телохранителя к убийству спецназовца и покушению на убийство других силовиков, сообщили в надзорном ведомстве.

Киргизские силовики начали операцию по задержанию бывшего главы государства в его резиденции 7 августа 2019 года. Штурм перерос в столкновение со сторонниками Атамбаева, в результате задержать его удалось только 8 августа. В ходе этих событий пострадали 136 человек, спецназовец Ниязбеков оказался единственным погибшим.

Как писал NEWS.ru, Атамбаев отказался от дальнейшего участия в процессе по делу о беспорядках в августе 2019 года. Адвокат экс-президента заявил, что у его клиента проблемы со здоровьем.