Погибший при задержании Атамбаева силовик был убит из оружия экс-президента

Экспертиза установила, что погибший при задержании экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева спецназовец Улан Ниязбеков был убит из оружия, принадлежащего самому Атамбаеву.
Об этом РИА Новости
Допрос участников событий, осмотр места происшествия, следственный эксперимент и изучение вещественных доказательств позволили доказать причастность Атамбаева и его телохранителя к убийству спецназовца и покушению на убийство других силовиков, сообщили в надзорном ведомстве.
Киргизские силовики начали операцию по задержанию бывшего главы государства в его резиденции 7 августа 2019 года. Штурм перерос в столкновение со сторонниками Атамбаева, в результате задержать его удалось только 8 августа. В ходе этих событий пострадали 136 человек, спецназовец Ниязбеков оказался единственным погибшим.
Как писал NEWS.ru, Атамбаев отказался от дальнейшего участия в процессе по делу о беспорядках в августе 2019 года. Адвокат экс-президента заявил, что у его клиента проблемы со здоровьем.
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