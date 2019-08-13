Бывшему киргизскому лидеру Алмазбеку Атамбаеву, задержанному на прошлой неделе, предъявили обвинения в организации массовых беспорядков, убийстве, покушении на убийство, захвате заложников и применении насилия в отношении представителя власти. Если он будет признан виновным по всем пунктам, ему грозит пожизненное заключение. И, судя по всему, ждать поддержки Атамбаеву неоткуда: для Москвы, ранее пытавшейся разрешить кризис в Киргизии и вроде бы даже готовой принять у себя экс-президента, его «спасение» на данный момент уже едва ли имеет смысл.

Когда Атамбаев приехал в Кремль в конце июля, многие допускали, что он вполне может остаться в России — во избежание дальнейшей эскалации конфликта со своим преемником на родине Сооронбаем Жээнбековым. Однако киргизский экс-президент всё-таки решил вернуться, что в итоге привело к его задержанию. С 8 августа он находится в СИЗО Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) — ожидается, что 26 августа он будет переведён. ГКНБ же пока продолжает расследование относительно деятельности Атамбаева и обстоятельств двухдневного штурма его резиденции, в ходе которого был убит один из бойцов спецназа, а шестеро были взяты в заложники сторонниками политика.

Помимо организации массовых беспорядков, убийства, покушения на убийство, захвата заложников и применения насилия в отношении представителя власти, экс-президенту вменяется в вину и подготовка государственного переворота. По словам главы ГКНБ Орозбека Опумбаева, в доме Атамбаева силовики обнаружили склад с оружием, включая пистолеты, ружья и снайперские винтовки. По сумме обвинений — если они будут доказаны, — бывшему киргизскому лидеру грозит пожизненный тюремный срок.

Алмазбек Атамбаев youtube.com/Global Look Press

Если раньше некоторые сторонники Атамбаева надеялись, что за него могут каким-то образом заступиться российские власти, то сейчас такой сценарий выглядит почти нереальным. Москва, очевидно, предполагала, что киргизский экс-лидер, вернувшись на родину, сможет так или иначе договориться со своим преемником и отказаться от притязаний на власть в качестве «серого кардинала». Но Атамбаев этого не сделал, чем и вызвал соответствующую жёсткую реакцию Жээнбекова. Для Кремля же поддержка опального политика в таких условиях таит сплошные минусы и по сути — никаких плюсов. Реальных шансов у Атамбаева для получения власти над всей Киргизией точно нет, а приютив его у себя (будь такая возможность), Москва рисковала бы испортить отношения с Бишкеком. В качестве примера достаточно вспомнить недавнюю ситуацию с другим киргизским экс-президентом Курманбеком Бакиевым, проживающим в Белоруссии. Его встреча неделю назад с белорусским лидером Александром Лукашенко, в частности, вызвала жёсткую критику в Бишкеке.

В Министерство иностранных дел был вызван временный поверенный в делах посольства Республики Беларусь в Киргизской Республике. В ходе встречи ему была вручена нота МИД, в которой выражен протест продолжению официальных публичных контактов с осуждённым в Киргизской Республике лицом, — говорилось в заявлении внешнеполитического ведомства Киргизии.

Что касается позиции России в отношении Атамбаева, то в данном случае вполне можно провести параллель и с недавней ситуацией вокруг задержания бывшего президента Армении Роберта Кочаряна. Сперва Москва, как известно, активно выступала против его уголовного преследования новыми властями республики. Однако после его третьего ареста в конце июня Кремль уже не стал предпринимать никаких действий по оказанию ему поддержки, предпочтя оставить всё на откуп армянскому руководству.

Подобный подход России в случае как с Арменией, так и с Киргизией, выглядит объяснимым и прагматичным. В конечном счёте, получить какие-то дивиденды от помощи вышедшим в тираж политикам — да ещё и обвиняемым в серьёзных преступлениях, — Москва вряд ли сможет. А вот рисковать стабильными отношениями с новыми властями своих партнёров по ОДКБ для Кремля смысла нет. Кроме того, мировое сообщество до сих пор припоминает России предоставление убежища бывшему президенту Украины Виктору Януковичу, и если компанию ему в условном Ростове-на-Дону составят, например, Кочарян и Атамбаев, то критика в адрес Москвы лишь усилится. Так что в имиджевом плане плюсы от отказа поддержки «токсичных» экс-лидеров тоже очевидны.