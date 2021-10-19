Первый президент Казахстана извинился перед народом

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев попросил прощения у народа. Такое заявление он сделал в готовящемся к выходу фильме-интервью «Штрихи к портрету. Откровение». Тизер пятой серии опубликовал в Twitter-аккаунте пресс-секретарь бывшего президента Айдос Укибай.

Пусть меня простят. Мне трудно. Бесстрашных людей нет, — сказал Назарбаев.

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В фильме бывший президент рассказал о бегстве из Казахстана банкира Мухтара Аблязова, заочно приговорённого к пожизненному заключению по обвинению в коррупции. Он также вспомнил о том, как из Киргизии вывозили глав этой республики Аскара Акаева и Курманбека Бакиева, вынужденных бежать после госпереворотов.

Назарбаев упомянул события 1999 года, когда якобы была предпринята попытка нападения на акимат Восточно-Казахстанской области с целью основания государства «Русская земля». Силовики задержали 22 человека, среди которых были 12 российских граждан. Их обвинили в сепаратизме, попытке поднять восстание среди русского населения Казахстана и создать новую республику.

Ранее стало известно, что кандидатуру Нурсултана Назарбаева предложили на должность главы Совета мудрецов Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА). Форум был организован по инициативе Казахстана в 1992 году, в нём участвуют 27 государств. На площадке обсуждаются региональные проблемы и сотрудничество по пяти направлениям: экономическому, военно-политическому, гуманитарному и экологическому, а также в контексте новых вызовов и угроз.