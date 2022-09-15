Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси, знаменитая своим недавним визитом на Тайвань, теперь собралась посетить Армению, об этом 15 сентября сообщает издание Politico со ссылкой на источники в делегации спикера.
В настоящее время Пелоси находится в Берлине на встрече глав парламентов G7 и, как ожидается, может посетить Ереван в предстоящие выходные. Там она может встретиться с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и другими официальными лицами.
В составе сопровождающей Пелоси делегации находится в том числе Джеки Спейер — конгрессвумен-республиканец от штата Калифорния, ее считают одним из лидеров армянского лобби в Конгрессе США.
Возможный визит 82-летней Пелоси воодушевил армянское лобби по всему миру. «Армения не получила такого внимания, как Украина, и визит Пелоси в Ереван прольет свет на страну, пересекающую международную границу в нарушение международного права», — сказал Энтони Барсамян, сопредседатель Армянской ассамблеи Америки.
При этом надо напомнить, что для члена Демократической партии Пелоси это может быть одним из последних международных визитов в качестве спикера палаты представителей США — на предстоящих в ноябре промежуточных выборах в конгресс большинство могут получить республиканцы. Об этом заявил лидер сенатского большинства Чак Шумер.
Какова цель возможного визита Пелоси в Ереван, пока что неясно. При этом политик известна своей симпатией к Армении. Впрочем, если вспомнить ее визит на Тайвань 2 августа, то там ее приезд имел скорее символическое значение. По всей видимости, поездка в Ереван также призвана показать, что США имеют свои планы на Закавказье, при этом ожидать каких-то реальных шагов от спикера не стоит. Другое дело, что само ее появление может укрепить армянское руководство в мысли и дальше отказываться от подписания мирного договора с Азербайджаном, что чревато новой кровью.
Между тем в Ереване второй день идут масштабные протесты, в которых участвуют десятки тысяч человек, требующие отставки премьера Пашиняна. Протесты начались после двухдневного обострения на границе Армении и Азербайджана, приведшего, согласно заявлениям Еревана и Баку, к жертвам с обеих сторон.
США уже заявили, что готовы принять более деятельное участие в урегулировании ситуации на Южном Кавказе. Так, заместитель постпреда США в ООН Ричард Милс заявил 15 сентября, что США ведут диалог с руководством Армении и Азербайджана.
Необходимо срочно вернуться к процессу переговоров и нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном... Сегодня я должен четко сказать: военного решения конфликта быть не может. Мы призываем обе стороны восстановить каналы связи по дипломатическим и военным каналам и вернуться к дипломатическому процессу. Необходимо достичь переговорами комплексного решения всех вопросов между Арменией и Азербайджаном, — призвал американский дипломат.
Также он отметил, что США готовы к диалогу между Арменией и Азербайджаном как в двустороннем формате по линии ОБСЕ, так и в координации с партнерами, для достижения прочного урегулирования конфликта в соответствии с международным правом, включая Устав ООН и Хельсинкский заключительный акт.
В настоящее время на место конфликта на границе Армении и Азербайджана направляется миссия ОДКБ, которая должна поспособствовать урегулированию конфликта.