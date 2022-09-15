Пелоси собралась в Ереван: на выходные в Армении может быть жарко Неожиданный визит американского политика в Армению в ходе проходящих там протестов может привести к непредсказуемым последствиям и новой крови

Фото: Chris Kleponis - CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси

Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси, знаменитая своим недавним визитом на Тайвань, теперь собралась посетить Армению, об этом 15 сентября сообщает издание Politico со ссылкой на источники в делегации спикера.

В настоящее время Пелоси находится в Берлине на встрече глав парламентов G7 и, как ожидается, может посетить Ереван в предстоящие выходные. Там она может встретиться с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и другими официальными лицами.

В составе сопровождающей Пелоси делегации находится в том числе Джеки Спейер — конгрессвумен-республиканец от штата Калифорния, ее считают одним из лидеров армянского лобби в Конгрессе США.

Возможный визит 82-летней Пелоси воодушевил армянское лобби по всему миру. «Армения не получила такого внимания, как Украина, и визит Пелоси в Ереван прольет свет на страну, пересекающую международную границу в нарушение международного права», — сказал Энтони Барсамян, сопредседатель Армянской ассамблеи Америки.

При этом надо напомнить, что для члена Демократической партии Пелоси это может быть одним из последних международных визитов в качестве спикера палаты представителей США — на предстоящих в ноябре промежуточных выборах в конгресс большинство могут получить республиканцы. Об этом заявил лидер сенатского большинства Чак Шумер.

Фото: Shutterstock Конгресс США

Какова цель возможного визита Пелоси в Ереван, пока что неясно. При этом политик известна своей симпатией к Армении. Впрочем, если вспомнить ее визит на Тайвань 2 августа, то там ее приезд имел скорее символическое значение. По всей видимости, поездка в Ереван также призвана показать, что США имеют свои планы на Закавказье, при этом ожидать каких-то реальных шагов от спикера не стоит. Другое дело, что само ее появление может укрепить армянское руководство в мысли и дальше отказываться от подписания мирного договора с Азербайджаном, что чревато новой кровью.

Между тем в Ереване второй день идут масштабные протесты, в которых участвуют десятки тысяч человек, требующие отставки премьера Пашиняна. Протесты начались после двухдневного обострения на границе Армении и Азербайджана, приведшего, согласно заявлениям Еревана и Баку, к жертвам с обеих сторон.

США уже заявили, что готовы принять более деятельное участие в урегулировании ситуации на Южном Кавказе. Так, заместитель постпреда США в ООН Ричард Милс заявил 15 сентября, что США ведут диалог с руководством Армении и Азербайджана.

Необходимо срочно вернуться к процессу переговоров и нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном... Сегодня я должен четко сказать: военного решения конфликта быть не может. Мы призываем обе стороны восстановить каналы связи по дипломатическим и военным каналам и вернуться к дипломатическому процессу. Необходимо достичь переговорами комплексного решения всех вопросов между Арменией и Азербайджаном, — призвал американский дипломат.

Фото: Андраник Казарян/Sputnik/РИА Новости Участники акции протеста у здания правительства Армении в Ереване. Протестующие требуют отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна

Также он отметил, что США готовы к диалогу между Арменией и Азербайджаном как в двустороннем формате по линии ОБСЕ, так и в координации с партнерами, для достижения прочного урегулирования конфликта в соответствии с международным правом, включая Устав ООН и Хельсинкский заключительный акт.

В настоящее время на место конфликта на границе Армении и Азербайджана направляется миссия ОДКБ, которая должна поспособствовать урегулированию конфликта.