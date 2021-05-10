Пашиняна снова выдвинули на пост премьера Армении

https://static.news.ru/photo/d8ab4364-b171-11eb-9d83-96000091f725_660.jpg Никол Пашинян Фото: Gevorg Ghazaryan/Xinhua/ Global Look Press

Правящая фракция парламента Армении «Мой шаг» вновь выдвинула кандидатуру исполняющего обязанности главы правительства Никола Пашиняна на пост премьера. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу фракции Лилит Макунц. 3 мая парламент не поддержал его кандидатуру.

Фракция «Мой шаг» выдвигает на пост премьер-министра Республики Армения Никола Пашиняна, — заявила Макунц в ходе заседания национального собрания.

Она уточнила, что представители фракции намерены воздержаться при голосовании для роспуска парламента.

В понедельник, 3 мая, фракция «Мой шаг» во второй раз выдвинула кандидатуру Пашиняна на пост премьера. В ходе голосования 75 депутатов правящей фракции воздержались, один депутат проголосовал за, трое против. Это положило начало процедуре роспуска парламента и проведения внеочередных выборов.

45-летний Никол Пашинян подал в отставку 25 апреля. Это решение стало необходимым для проведения досрочных выборов в республике, которые намечены на 20 июня.

Согласно Конституции Армении, после отставки премьер-министра парламент должен в семидневный срок выдвинуть кандидатов на пост, после чего проводятся выборы. Если премьер не будет избран, тогда через семь дней вновь проходят выборы. В том случае, если главу кабмина снова не удаётся избрать большинством голосов, тогда Национальное собрание распускается. После этого президент Армении назначает дату внеочередных парламентских выборов.