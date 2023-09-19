Пашинян заявил, что будет ждать действий от миротворцев РФ в Карабахе

Фото: Максим Блинов/РИА новости

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в опубликованном на YouTube обращении к нации заявил, что будет ждать действий от российских миротворцев по урегулированию ситуации в Карабахе. Он вновь подчеркнул, что на территории региона нет армянских военных, а Ереван должен не допустить поставить под удар государственность Армении.

Некоторые силы, как внутренние, так и внешние, пытаются втянуть Армению в войну. Еще раз подтверждаю: ВС Армении в Нагорном Карабахе нет. У них это не получится. Как бы ни было сложно, в частности в эмоциональном плане, мы не должны дать возможность некоторым силам, внешним и внутренним, поставить под удар армянскую государственность. <...> Ереван ожидает от российских миротворцев действий для стабилизации ситуации в Карабахе, — сказал армянский премьер.

Пашинян считает, что власти Армении не должны предпринимать резких и авантюрных действий. Он отметил, что Армения не намерена начинать военные действия с Азербайджаном из-за ситуации в Карабахе.

Премьер-министр Армении также отмечал, что Азербайджан пытается втянуть страну в полномасштабные военные действия. По его словам, Баку проводит наземную операцию для этнической чистки армянского населения в регионе.

Минобороны Азербайджана ранее объявило о начале локальных антитеррористических мероприятий в Карабахе с целью восстановления конституционного строя. Как подчеркнули в ведомстве, командование российского миротворческого контингента и руководство Совместного турецко-российского мониторингового центра проинформировано о проведении операции.

На этом фоне в МИД Азербайджана заявили, что единственный способ урегулирования кризиса в Карабахе подразумевает безоговорочный и полный вывод армянских войск из региона. Дипломаты также призвали международное сообщество удержать Ереван от попыток подорвать «хрупкие усилия» по нормализации обстановки. В ответ представители Министерства обороны Армении заявили, что вооруженный контингент республики не дислоцируется на территории Карабаха.