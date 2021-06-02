Пашинян ждёт «чёткой позиции» от РФ по ситуации на границе с Азербайджаном

https://static.news.ru/photo/881f41b6-c373-11eb-aa0d-96000091f725_660.jpg Никол Пашинян Фото: primeminister.am

Россия в сфере безопасности является партнёром номер один, стратегическим союзником Армении, поэтому Ереван ждёт от Москвы «чётко сформулированной позиции» о необходимости вывода войск Азербайджана с армянской территории, заявил и. о. премьера Армении Никол Пашинян.

Мы постоянно поддерживаем связи с нашими российскими коллегами. И могу констатировать, что мы, по сути, в решении ситуации придерживаемся одинакового подхода — ВС Азербайджана должны отойти от границы Армении, — указал и. о. премьер-министра на встрече с армянской общиной в посольстве Армении в Париже, передаёт в среду госинформагентство «Арменпресс».

По его словам, административные границы Советской Армении до сих пор актуальны.

И на этом участке государственная граница в советское время была делимитирована и демаркирована. Имеющиеся у нас под рукой карты, заверенные печатями Советской Армении и Советского Азербайджана, идентичны картам, имеющимся в архивах РФ, и когда этот факт будет зафиксирован, Азербайджан должен отойти от этих линий, — сказал Пашинян.

В противном случае, отметил он, вступает в силу 4-я статья ОДКБ, которая квалифицирует данное действие как агрессию в отношении страны-члена.

И в качестве первого шага мы ожидаем, что и Россия, и ОДКБ выразят чёткую, официальную позицию по этому вопросу, — подчеркнул Пашинян.

Он отметил, что «есть рабочие документы ОДКБ, по которым оформлены сроки и процедуры».

И мы надеемся, что эти процедуры начнутся в надлежащие сроки и дойдут до их логического разрешения, — добавил и. о. премьер-министра.

Ситуация на границе Армении и Азербайджана обострилась 12 мая. Пашинян в ходе телефонного разговора сообщил президенту РФ Владимиру Путину о своём поручении обратиться за консультациями в ОДКБ в связи со сложившейся ситуацией.

Ранее Пашинян сообщил, что предложения России по урегулированию ситуации на армяно-азербайджанской границе приемлемы для Еревана.