Пашинян заявил об ощутимом прогрессе в разблокировке дорог с Азербайджаном

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Премьер-министр Армении Никол Пашинян

Работа по разблокировке автомобильных дорог и прочих транспортных коммуникаций между Арменией и Азербайджаном идет, уже ощущается значительный прогресс, заявил на встрече с главой российского кабмина Михаилом Мишустиным в Сочи армянский премьер-министр Никол Пашинян. По его словам, которые приводит «Sputnik Армения», речь идет о коммуникациях, прописанных в трехстороннем заявлении лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 года.

Хочу еще раз выразить готовность Республики Армения открыть региональные экономические и транспортные коммуникации в рамках принципов суверенности и юрисдикции тех сторон, по которым эти коммуникации проходят. Это касается тех коммуникаций, которые указаны в 9 пункте трехстороннего заявления. Я надеюсь, что нам удастся прийти к конкретным решениям, — сказал Пашинян.

Он подчеркнул, что в ходе последних трехсторонних переговоров армянская сторона предложила компромиссные решения, которые были выработаны в течение последних двух лет. Пашинян выразил надежду, что в рамках соглашения все они будут выполнены.

Ранее секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян заявил, что мирный договор с Азербайджаном может быть подписан до конца 2023 года. По его словам, это возможно при условии сохранения интенсивности в переговорах между Ереваном и Баку, а также при усиленном содействии международного сообщества.