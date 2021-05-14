Пашинян заявил об активизации реагирования в рамках ДОКБ

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Армения активизирует процессы реагирования, которые предусмотрены Договором о коллективной безопасности (ДОКБ) и армяно-российской стратегической системой. Об этом в понедельник, 17 мая, сообщил исполняющий обязанности премьер-министра страны Никол Пашинян.

Совет безопасности Армении провёл заседание, на котором обсуждалась ситуация в Сюнике. По словам Пашиняна, азербайджанские военные углубились до 3,5 километра на территорию, прилегающую к озеру Севлич Сюника, через государственную границу Армении. Он утверждал, что военные пытались установить контроль над озером.

Пашинян поручил Совбезу страны, главам МИД и Минобороны провести консультации в рамках Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) по ситуации в Сюникской области.