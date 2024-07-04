Пашинян заявил о готовности Армении к стратегическому партнерству с США Пашинян: Армения готова поднять уровень отношений с США

Фото: primeminister.am

Никол Пашинян

Ереван готов повысить уровень отношений с Вашингтоном до стратегического партнерства, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в послании к президенту США Джо Байдену в честь Дня независимости страны, которое опубликовано на сайте главы армянского правительства. Пашинян в послании назвал американцев дружественным народом.

По его словам, Армения придает «важность роли США» в достижении мира в регионе, а также «глубоко ценит» американскую поддержку независимости, демократии, суверенитету, нерушимости границ и территориальной целостности страны в соответствии с декларацией 1991 года.

Я рад констатировать, что приверженность дальнейшему расширению нашего сотрудничества в области демократических реформ, укрепления экономической и энергетической устойчивости, правосудия, борьбы с коррупцией, безопасности и в других сферах нашла отражение в концепции повышения стратегического диалога между Арменией и США на уровень стратегического партнерства, — говорится в послании.

Ранее депутат Госдумы Александр Толмачев в разговоре с NEWS.ru заявил, что Армения останется пострадавшей, следуя прозападному курсу и разрывая связи с Россией. По его словам, республика не представляет глобального интереса для Москвы в военном вопросе.