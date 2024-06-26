В Госдуме предупредили Армению о последствиях «разворота на Запад» Депутат Толмачев: прозападный курс Армении навредит республике

Фото: primeminister.am

Никол Пашинян, Жозеп Боррель, Урсула фон дер Ляйен и Энтони Блинкен

Армения останется пострадавшей, следуя прозападному курсу и разрывая связи с Россией, заявил в разговоре с NEWS.ru депутат Госдумы Александр Толмачев. По его словам, республика не представляет глобального интереса для Москвы в военном вопросе.

Действия Армении не приведут ни к каким последствиям ни для стран региона, ни тем более для глобальных игроков. При любом раскладе единственным пострадавшим окажется сама Армения, — заявил Толмачев.

Он отметил, что на текущий момент единственная ценность Армении заключается в ее логистическом расположении. Однако, подчеркнул парламентарий, премьер-министр республики Никол Пашинян не в состоянии его контролировать.

Поэтому, как бы грустно это ни было, налицо failed state, несостоявшееся государство. Во многом именно этим и обусловлена спокойная реакция в Кремле на большинство одиозных заявлений руководства Армении. Мы братские народы и, как говорится, готовы помогать по-братски. Но ситуации, когда нам плюют в лицо, никто терпеть не будет, — сказал депутат.

Толмачев заявил, что в конечном итоге ситуация может развернуться таким образом, что «Армения будет предоставлена своей судьбе, которая, как мы знаем из истории, уже не раз становилась очень печальной».

Ранее первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий призвал Пашиняна не разжигать в стране русофобию. По словам парламентария, это скользкий путь.